The Nest - L' inganno | la recensione | il fascino ambiguo di Jude Law tra bugie e ossessioni

La recensione di The Nest - L'inganno: grazie all'uscita del DVD Eagle abbiamo potuto apprezzare il ritorno del cineasta canadese Sean Durkin in un dramma psicologico familiare dai toni cupi. Grazie alla recente preziosa uscita homevideo targata Eagle Pictures, abbiamo potuto scoprire un film che, vista la situazione del 2020, non è uscito nelle sale e apprezzare l'ennesima interpretazione sul filo dell'ambiguità di Jude Law, qui uomo amante del lusso, troppo ambizioso, bugiardo e poco equilibrato.

