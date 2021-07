Terrorismo: Fratoianni, 'solidarietà a Di Maio, nessuna tolleranza' (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug (Adnkronos) - "Convinta solidarietà al ministro degli esteri dopo le minacce del Daesh nei confronti del nostro Paese. nessuna tolleranza con il Terrorismo islamista". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. “Ed è per questo che mi auguro che tutti coloro che oggi hanno usato parole di condanna, diano un segnale concreto di sostegno alle popolazioni curde che dopo aver sconfitto il califfato, - conclude il leader di SI - continuano a combattere il Daesh al posto nostro, mentre la Turchia li massacra quotidianamente.” Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug (Adnkronos) - "Convintaal ministro degli esteri dopo le minacce del Daesh nei confronti del nostro Paese.con ilislamista". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola. “Ed è per questo che mi auguro che tutti coloro che oggi hanno usato parole di condanna, diano un segnale concreto di sostegno alle popolazioni curde che dopo aver sconfitto il califfato, - conclude il leader di SI - continuano a combattere il Daesh al posto nostro, mentre la Turchia li massacra quotidianamente.”

