Pavoletti | lo scherzo a Jorginho | «Rosica ancora…» VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 luglio 2021): «ancora! Sono stato l’unico a…». Il simpatico messaggio dell’attaccante del CagliariSimpatico messaggio Instagram di Leonardoche posta unconrisalente ai tempi in cui entrambi giovano al Napoli.L’attaccante del Cagliari ne ha approfittato per complimentarsi con l’ex compagno di squadra e per fare il suo in bocca al lupo alla Nazionale di Mancini in vista della finale di Euro2020 contro l’Inghilerra. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo...