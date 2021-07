McGregor-Poirier oggi, MMA: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 10 luglio 2021) Stanotte, attorno alle ore 06.00 italiane di domenica 11 luglio, andrà in scena l’attesissimo match tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Si tratta del main event di UFC 264, l’evento organizzato dalla promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA. Gli appassionati di arti marziali miste attendono questo momento perché sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) si disputerà un incontro assolutamente imperdibile: da una parte il fuoriclasse irlandese, una vera e propria icona che ha contribuito a diffondere questo sport in giro per tutto il mondo; dall’altra il talentuoso statunitense, esploso nelle ultime tre stagioni ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Stanotte, attorno alle ore 06.00 italiane di domenica 11 luglio, andrà in scena l’attesissimo match tra Conore Dustin. Si tratta del main event di UFC 264, l’evento organizzato dalla promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA. Gli appassionati di arti marziali miste attendono questo momento perché sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) si disputerà un incontro assolutamente imperdibile: da una parte il fuoriclasse irlandese, una vera e propria icona che ha contribuito a diffondere questo sport in giro per tutto il mondo; dall’altra il talentuoso statunitense, esploso nelle ultime tre stagioni ...

STnews365 : UFC, McGregor carico per la sfida attacca Poirier: “Camminerai come un cane'. Tutto pronto per il terzo atto dell'a… - alexdandi : Ore 14. Pronostici + analisi di UFC 264: Poirier vs McGregor 3 sul mio canale - glooit : McGregor scalcia Poirier in conferenza: “Lo farò girare come un cane e lo metterò a dormire” leggi su Gloo… - kappotto : @FBiasin Sabato notte c’è pure brasile-argentina e mcgregor-poirier. Tutto sto sport farà bene? Per sicurezza mi stappo una birra - ColbsMMA : RT @FightfulMMA: Ilia Topuria. 145.5 #UFC264 -