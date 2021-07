Italia-Inghilterra, Stefano Bizzotto e Katia Serra sostituiranno il telecronista Rimedio: prima volta di una donna in una finale azzurra (Di sabato 10 luglio 2021) La Rai ha scelto telecronista e commentatore che racconteranno a tutta Italia la finale dell’Europeo tra gli Azzurri e l’Inghilterra, dopo la positività al Covid della voce della nazionale in questo torneo, il giornalista Alberto Rimedio. E si tratta di una prima volta, perché ad affiancare Stefano Bizzotto nel racconto della partita ci sarà Katia Serra che diventerà così la prima donna a commentare gli Azzurri in una finale ufficiale. La coppia ha già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) La Rai ha sceltoe commentatore che racconteranno a tuttaladell’Europeo tra gli Azzurri e l’, dopo la positività al Covid della voce della nazionale in questo torneo, il giornalista Alberto. E si tratta di una, perché ad affiancarenel racconto della partita ci saràche diventerà così laa commentare gli Azzurri in unaufficiale. La coppia ha già ...

