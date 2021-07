Insigne criticato in diretta: "Non fa la differenza quando le cose vanno male, è un giocatore di seconda fascia" (Di sabato 10 luglio 2021) Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Sta dando un grosso contributo alla Nazionale, come anche tanti altri, all'interno di un collettivo che funziona ed esalta le sue qualità che fanno la differenza. Insigne però non è uno di quei giocatori che fanno la differenza quando le cose non funzionano. Non si tratta di un fuoriclasse, ma di un giocatore di seconda fascia, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 luglio 2021) Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lorenzoai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Sta dando un grosso contributo alla Nazionale, come anche tanti altri, all'interno di un collettivo che funziona ed esalta le sue qualità che fanno laperò non è uno di quei giocatori che fanno lalenon funzionano. Non si tratta di un fuoriclasse, ma di undi, ...

