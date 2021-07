Hysaj, lettera d’addio al Napoli via social: “È vero, quando vieni qui piangi due volte: quando arrivi e quando te ne vai” (Di sabato 10 luglio 2021) Elseid Hysaj, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto salutare e ringraziare il Napoli e i suoi tifosi. Il terzino, dopo 6 anni passati nel capoluogo campano, raggiungerà la Lazio, sua nuova squadra, in cui ritroverà Maurizio Sarri pronto ad accoglierlo. I due si conoscono dai tempi in cui l’allentare toscano sedeva sulla panchina partenopea. Questo il post del giocatore: “Napoli, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande Tommaso che e un pezzo di storia del Napoli, i ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Elseid, tramite il proprio profilo Instagram ha voluto salutare e ringraziare ile i suoi tifosi. Il terzino, dopo 6 anni passati nel capoluogo campano, raggiungerà la Lazio, sua nuova squadra, in cui ritroverà Maurizio Sarri pronto ad accoglierlo. I due si conoscono dai tempi in cui l’allentare toscano sedeva sulla panchina partenopea. Questo il post del giocatore: “, dopo 6 anni è arrivato il momento dei saluti, non mi basta un post per ringraziare tutti ma ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra, la società, i magazzinieri, il grande Tommaso che e un pezzo di storia del, i ...

