Conte: «L’Inghilterra non ha due come Bonucci e Chiellini. Jorginho migliorato rispetto a Napoli» (Di sabato 10 luglio 2021) Il Telegraph intervista Antonio Conte in vista della finale di domani sera tra Italia e Inghilterra. L’ex ct della Nazionale ed ex tecnico del Chelsea parla della formazione italiana. Si sofferma sulla coppia centrale difensiva, su Bonucci e Chiellini, e anche su Jorginho. Bonucci e Chiellini sono due fantastici centrali difensivi. In questo momento e in questi Europei sono i difensori migliori. Chiellini sa benissimo che ha ancora pochi anni di carriera e per questo motivo è sempre concentrato e sa che potrebbe essere l’ultima grande occasione di vincere qualcosa di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 luglio 2021) Il Telegraph intervista Antonioin vista della finale di domani sera tra Italia e Inghilterra. L’ex ct della Nazionale ed ex tecnico del Chelsea parla della formazione italiana. Si sofferma sulla coppia centrale difensiva, su, e anche susono due fantastici centrali difensivi. In questo momento e in questi Europei sono i difensori migliori.sa benissimo che ha ancora pochi anni di carriera e per questo motivo è sempre concentrato e sa che potrebbe essere l’ultima grande occasione di vincere qualcosa di ...

Advertising

andreastoolbox : Conte: 'L'Italia sa fare tutto. Finale meritata, contro l'Inghilterra senza paura' | Sky Sport - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #AntonioConte in una recente intervista ha parlato dell' #ITA in vista del match di finale di Euro2020 contro l'Inghilte… - HattoriHanzo81 : RT @davideterruzzi: Antonio Conte è un grande allenatore (non un santone che predica la sua idea di calcio e basta). - DanyRoss70 : RT @davideterruzzi: Antonio Conte è un grande allenatore (non un santone che predica la sua idea di calcio e basta). - alessiofigoli : RT @davidefigoli: Grande analisi di Conte: “La partita ci deve fortificare perché abbiamo dimostrato di sapere fare molte più cose di loro”… -