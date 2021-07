Wimbledon: Berrettini fa la storia ma in finale trova Djokovic. Pietrangeli: “Può farcela” (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere la finale del torneo di Wimbledon, dovrà superare Novak Djokovic per vincere la più antica e prestigiosa competizione di tennis al mondo. L’atleta serbo, numero uno a livello mondiale, ha infatti sconfitto in semifinale il canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 7-6 7-5 7-5. A differenza del 25enne romano, che oggi ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 14 del tabellone, per Djokovic, arrivato alla 33esima vittoria stagionale, si tratterà invece della settima finale ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo, primo italiano a raggiungere ladel torneo di, dovrà superare Novakper vincere la più antica e prestigiosa competizione di tennis al mondo. L’atleta serbo, numero uno a livello mondiale, ha infatti sconfitto in semiil canadese Denis Shapovalov con il punteggio di 7-6 7-5 7-5. A differenza del 25enne romano, che oggi ha battuto in semiil polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 14 del tabellone, per, arrivato alla 33esima vittoria stagionale, si tratterà invece della settima...

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Vivo_Azzurro : Congratulazioni Matteo! ???? I nostri cuori batteranno all'unisono domenica a #Londra ????? #Azzurri #Berrettini… - zazoomblog : Wimbledon: per Berrettini in finale cè Djokovic - #Wimbledon: #Berrettini #finale - tonedwk : RT @yleniaindenial: Måneskin vincitori dell'eurovision e in testa alle classifiche mondiali. Nazionale italiana di calcio in finale a Wembl… -