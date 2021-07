USA, FED: crescono i rischi al rialzo per inflazione a breve termine (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – “Anche se il ritmo degli aumenti dei prezzi è cresciuto nella prima metà di quest’anno, le attese sono per un ritorno a livelli ampiamente coerenti con l’obiettivo di inflazione di lungo periodo del 2% del FOMC dopo un periodo di inflazione temporaneamente più elevata. Detto questo, i rischi al rialzo per le prospettive di inflazione a breve termine sono aumentati“. È quanto si legge nel Monetary Policy Report della Federal Reserve, il rapporto semestrale che la banca centrale USA invia al Congresso. Tra i temi che la FED tiene sott’occhio c’è quello dei ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – “Anche se il ritmo degli aumenti dei prezzi è cresciuto nella prima metà di quest’anno, le attese sono per un ritorno a livelli ampiamente coerenti con l’obiettivo didi lungo periodo del 2% del FOMC dopo un periodo ditemporaneamente più elevata. Detto questo, ialper le prospettive disono aumentati“. È quanto si legge nel Monetary Policy Report della Federal Reserve, il rapporto semestrale che la banca centrale USA invia al Congresso. Tra i temi che la FED tiene sott’occhio c’è quello dei ...

