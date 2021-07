Uomini e donne: Isabella Ricci sbarca sui social (Di venerdì 9 luglio 2021) Finalmente anche Isabella Ricci, consideratala rivale di Gemma Galgani, è sbarcata sui social. La dama di punta di Uomini e donne, indubbiamente tra le preferite i Maria De Filippi, ha anche voluto condividere con i suoi follower alcune riflessioni. Ecco che cosa ha scritto la bella ed elegantissima imprenditrice romana. È un po’ che non parliamo di Isabella Ricci, la dama di Uomini e donne considerata la rivale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) Finalmente anche, consideratala rivale di Gemma Galgani, èta sui. La dama di punta di, indubbiamente tra le preferite i Maria De Filippi, ha anche voluto condividere con i suoi follower alcune riflessioni. Ecco che cosa ha scritto la bella ed elegantissima imprenditrice romana. È un po’ che non parliamo di, la dama diconsiderata la rivale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ActionAidItalia : #ItaliaLibia: NO ad accordi che calpestano i diritti umani. Appello al Parlamento con @amnestyitalia @hrw e… - CarloVerdelli : Perché queste parole di Mattarella non vadano perdute come gocce nel mare: “Donne, bambini e uomini in fuga non son… - robersperanza : La pandemia ha reso chiaro a tutti che il Servizio Sanitario Nazionale è la cosa più preziosa che abbiamo. Per ques… - ApolideL : @2406K Avevo capito che solo gli uomini sudano e che invece le donne traspirano. boh.. - sempiternalpajn : RT @marsalemm: l’egitto è una città, il sapone per i piatti usato per sgrassare i capelli, gli uomini devono fare regali alle “loro” donne… -