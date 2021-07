Traffico di rifiuti | 6 arresti | compromessa falda nel Comasco

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sei persone sono state arrestate tra le province di Milano e Como per inquinamento ambientale eillecito dispeciali. Secondo gli investigatori “hanno nel tempo sversato enormi quantità di, almeno 85.000 metri cubi di materiale, in un’area agricola del canturino sottoposta a doppio vincolo, ambientale e paesaggistico, compromettendo l’ecosistema dove si snodano importanti falde acquifere locali”. Sequestrati autocarri, macchine di scavo e terreni per più di 4,7 ettari. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sversati 85mila metri cubi di materiale in un'area agricola vincolata Sei persone sono state arrestate tra le province di Milano e Como per inquinamento ambientale eillecito dispeciali. Secondo gli investigatori "hanno nel tempo sversato enormi quantità di, almeno 85.000 metri cubi di materiale, in un'area agricola del canturino ...