The Crown in salsa spagnola: la serie dedicata al re Juan Carlos (Di venerdì 9 luglio 2021) Life&People.it Sta per arrivare El Rey, la risposta spagnola a The Crown. El Pais, il più importante fra i quotidiani spagnoli, dà la notizia come certa al cento per cento e poi riceve manforte da Variety. La storia del Re Juan Carlos diventerà molto presto una serie televisiva, intitolata per l'appunto El Rey e in arrivo prossimamente. Al centro della serie le vicende che hanno portato il sovrano a governare il paese iberico a partire dal 1975, l'anno della fine della dittatura di Francisco Franco. La sua vicenda, come probabilmente ricorderete, si era chiusa nel 2014 con un vero e ...

Ultime Notizie dalla rete : The Crown Netflix assume una ex di Apple: si occuperà di podcast Altro titolo che ha collezionato una cospicua quantità di premi, tanto da meritare una propria collana di puntate è " The Crown ", sulla storia di Elisabetta II e la famiglia reale britannica. A ...

Kiefer Sutherland sarà il Presidente Roosevelt in The First Lady ... anch'essa premiata con l'Emmy e in corsa per una nuova nomination tra una manciata di giorni per l'interpretazione magistrale del Primo Ministro inglese Margaret Thatcher in The Crown . The First ...

«The Crown 5»: al via le riprese. Ecco cosa c è da sapere Vanity Fair Italia Crown Trick, annunciata la data di uscita delle versioni PS4 e Xbox One Crown Trick uscirà su PS4 e Xbox One prossimamente. Team17 e NExT Studios hanno annunciato la data di uscita delle versioni PS4 e Xbox One del roguelike a turni Crown Trick. Il titolo arriverà su ques ...

Crown Trick arriva su PS4 e Xbox One a fine agosto Team17 e NExT Studios hanno rivelato che lo splendido roguelike disegnato a mano Crown Trick uscirà su PS4 e Xbox One il 31 agosto. In precedenza, il gioco era uscito su Nintendo Switch e PC alla fine ...

