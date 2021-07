Tesla Model Y - In agosto le prime consegne in Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) Le prime Tesla Model Y stanno per arrivare in Italia. Il costruttore californiano ha aggiornato il proprio configuratore delineando tempistiche precise per le consegne dei primi esemplari. I clienti che hanno già ordinato la Suv elettrica riceveranno il proprio esemplare già nelle prossime settimane: "Per soddisfare il grande interesse e portare Model Y ai clienti nella tempistica originariamente pianificata - si legge nella nota stampa diramata dalla Tesla - le prime consegne di Model Y in Italia avranno ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 luglio 2021) LeY stanno per arrivare in. Il costruttore californiano ha aggiornato il proprio configuratore delineando tempistiche precise per ledei primi esemplari. I clienti che hanno già ordinato la Suv elettrica riceveranno il proprio esemplare già nelle prossime settimane: "Per soddisfare il grande interesse e portareY ai clienti nella tempistica originariamente pianificata - si legge nella nota stampa diramata dalla- lediY inavranno ...

