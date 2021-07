Sarri vuole Bernardeschi, Lazio pronta a privarsi di Luis Alberto (Di venerdì 9 luglio 2021) I dirigenti biancocelesti si sono formalmente interessati a Federico Bernardeschi, esterno della Juventus che piace molto a Sarri. Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, avrebbe scelto un nome da aggiungere alla propria lista dei desideri, l’esterno offensivo funzionale al suo rodato 4-3-3. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Si tratta di Federico Bernardeschi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021) I dirigenti biancocelesti si sono formalmente interessati a Federico, esterno della Juventus che piace molto a. Maurizio, nuovo allenatore della, avrebbe scelto un nome da aggiungere alla propria lista dei desideri, l’esterno offensivo funzionale al suo rodato 4-3-3. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI! Si tratta di Federico, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

