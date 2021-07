Premio Strega 2021 | vince Emanuele Trevi ma anche Geppi Cuccari

(Di venerdì 9 luglio 2021) Doveva essere l’anno delle donne o, almeno così dicevano allo scrutinio che aveva portato all’individuazione dei cinque finalisti. Invece, ad avere la meglio al Premio Strega 2021 è stato Emanuele Trevi con un libro, Due vite, pubblicato da Neri Pozza, capace di raccontare in maniera dolce e brillante la vita di due suoi cari amici, Rocco Carbone, l’impetuoso «che si guastava il sangue per futili motivi», e Pia Pera, la Mary Poppins che «non tollerava che si potesse attribuirle la minima ombra di malafede». Nella suggestiva cornice del Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, Trevi vince il premio grazie a 187 voti, seguito da Donatella Di Pietrantonio (Borgo Sud, pubblicato da Einaudi), da Edith Bruck (Il pane perduto, pubblicato da La Nave di Teseo e vincitore dello Strega Giovani), da Giulia Caminito (L’acqua del lago non è mai dolce, pubblicato da Bompiani), e, infine, da Andrea Bajani (Il libro delle case, Feltrinelli). https://twitter.com/PremioStrega/status/1413262783387471874

'Tutto il Premio Strega è auto conservazione e io ne sono il maestro', ci dice Emanuele Trevi appena entriamo al Ninfeo di Valle Giulia, consueta location anche di questa 75esima edizione, la seconda in epoca ...