Mediaset farà causa a Pierluigi Pardo «Grave inadempimento delle intese di esclusiva»

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset farà Mediaset contro Pardo: 'Agiremo per vie legali in ogni sede' MILANO - Rottura completa tra Mediaset e il conduttore tv Pierluigi Pardo . L'azienda milanese farà causa al giornalista dopo l'annuncio di Dazn che ha messo Pardo nella sua squadra per la prossima stagione. Da Cologno Monzese la ...

