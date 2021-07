McGregor vs Poirier, scintille con un cronista in conferenza: “Da Obama presidente, hai vinto 1 volta” (VIDEO) (Di venerdì 9 luglio 2021) Rivedremo il solito Conor McGregor all’interno dell’ottagono? Per il momento, abbiamo già visto la vecchia versione di ‘The Notorius’ fuori dal ring più famoso delle Mma. Dimenticate il Conor rispettoso, riflessivo e sportivo visto il gennaio scorso prima della sconfitta con Poirier. Ora, chiamato alla rivincita e al terzo atto della trilogia contro Dustin, McGregor è tornato quello di prima: atteggiamento spavaldo, toni accesi e persino un battibecco con un giornalista che lo aveva incalzato con un dato che lo ha mandato in bestia: “Hai vinto un incontro da quando Obama era presidente”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 luglio 2021) Rivedremo il solito Conorall’interno dell’ottagono? Per il momento, abbiamo già visto la vecchia versione di ‘The Notorius’ fuori dal ring più famoso delle Mma. Dimenticate il Conor rispettoso, riflessivo e sportivo visto il gennaio scorso prima della sconfitta con. Ora, chiamato alla rivincita e al terzo atto della trilogia contro Dustin,è tornato quello di prima: atteggiamento spavaldo, toni accesi e persino un battibecco con un giornalista che lo aveva incalzato con un dato che lo ha mandato in bestia: “Haiun incontro da quandoera”. ...

