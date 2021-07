Malta | focolaio tra studenti italiani in un viaggio studio | 70 ragazzi bloccati sull’isola

(Di venerdì 9 luglio 2021) Le vacanze estive, come si temeva, stanno contribuendo a una ripresa del contagio da Coronavirus. Sono principalmente i giovani a essere colpiti ed è emblematico quanto sta succedendo a, Paese prediletto per i viaggi: 70 minorennisono rimastiperché 21 di loro sono risultati positivi al Sars-CoV-2. Inegativi, fanno sapere le autorità maltesi, al momento si trovano in hotel Covid nella città di Qawra: sono stati trasferiti qui per passare un periodo di quarantena che si dovrebbe concludere il prossimo 22 luglio. A lanciare l’allarme è il ...

- infoitinterno : Covid, focolaio a Malta durante una vacanza studio: 80 persone bloccate in quarantena - infoitinterno : Focolaio Covid con 80 studenti italiani a Malta, la mamma di 17enne napoletana: lasciata senza cure - occhio_notizie : A Malta per una vacanza studio, scoppia focolaio Covid: 21 positivi, 70 italiani bloccati sull'isola

La notizia arriva proprio nel giorno in cuiha deciso di chiudere le frontiere a tutte le persone che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. La decisione, sostenuta dal ...Anche otto studenti (sette ragazzi e una ragazza) neo diplomati del Liceo scientifico Viesseux di Imperia, sono bloccati a, a causa di undi Covid. I ragazzi, tutti diciottenni e compagni di classe, a fine giugno erano andati in vacanza a Sliema, per festeggiare la maturità. A quanto si apprende, I problemi ...La decisione è stata presa dal vicepremier e ministro della Salute, Chris Fearne, al quinto giorno di crescita esponenziale dei contagi da Covid, al 90% riguardanti giovani stranieri. Dal 14 luglio, h ...A Malta per una vacanza studio, scoppia focolaio Covid: 21 positivi, 70 italiani bloccati sull'isola. Bloccati in albergo ...