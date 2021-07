Luca Napolitano in arte ‘Napo’ in radio con il singolo “Occhi Nuovi” (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Rincorriamo la città ma sogniamo tutti un’isola…..”. E’ una delle frasi di “Occhi Nuovi”, il nuovo singolo dell’artista Napo, al secolo Luca Napolitano, il cantautore campano che ha esordito in una delle edizioni del programma Amici di Maria De Filippi. In uscita venerdì 9 Luglio sulle principali piattaforme digitali sotto etichetta DA 10 Production, il singolo presenta sonorità che strizzano l’Occhio alla disco music anni ’70, con un ritmo trascinante, che lascia addosso una carica di energia e un senso di libertà. Musica legata ad un ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Rincorriamo la città ma sogniamo tutti un’isola…..”. E’ una delle frasi di “”, il nuovodell’artista Napo, al secolo, il cantautore campano che ha esordito in una delle edizioni del programma Amici di Maria De Filippi. In uscita venerdì 9 Luglio sulle principali piattaforme digitali sotto etichetta DA 10 Production, ilpresenta sonorità che strizzano l’o alla disco music anni ’70, con un ritmo trascinante, che lascia addosso una carica di energia e un senso di libertà. Musica legata ad un ...

Advertising

anteprima24 : ** Luca #Napolitano in arte 'Napo' in radio con il singolo “Occhi Nuovi” ** - ChristianPaone4 : @Raff_Napolitano De luca è sempre stato accusato del contrario,cioè dare numeri inferiori alla realtà. Se leggi tut… - GiovannaPolisi : @Beatrice0197 Il più famoso del mio paese è Luca Napolitano di amici 8 questo per farvi capire il livello di celebrities del mio paese - sonikmusicnet : Ora in onda: Luca Napolitano - Anche stavolta -