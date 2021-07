“Lasciatemi morire”: dopo un terribile incidente, modella OnlyGans deve dire addio alla carriera (Di venerdì 9 luglio 2021) Grave incidente per la star di OnlyFans Finley Taylor, tanto da dover mettere in pausa la sua carriera online. Tanto era il dolore per la ferita riportata, chiusa poi con 15 punti di sutura, che avrebbe chiesto “Lasciatemi morire”. Un incidente quasi fatale Stava raggiungendo casa sua nel South Wales, quando è stata investita la sera del 30 Maggio da Emily Down. L’impatto è stato così violento che è stata scagliata via per 40 metri, riportando numerose e profonde ferite, tanto da richiedere un intervento medico, che le è valso 15 punti di sutura. ATTENZIONE! IN CODA AL POST IMMAGINI CHE ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 luglio 2021) Graveper la star di OnlyFans Finley Taylor, tanto da dover mettere in pausa la suaonline. Tanto era il dolore per la ferita riportata, chiusa poi con 15 punti di sutura, che avrebbe chiesto “”. Unquasi fatale Stava raggiungendo casa sua nel South Wales, quando è stata investita la sera del 30 Maggio da Emily Down. L’impatto è stato così violento che è stata scagliata via per 40 metri, riportando numerose e profonde ferite, tanto da richiedere un intervento medico, che le è valso 15 punti di sutura. ATTENZIONE! IN CODA AL POST IMMAGINI CHE ...

