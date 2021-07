Iss: sale a moderato rischio Covid in 6 Regioni, in crescita variante Delta (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 6 le Regioni e due le province autonome classificate a rischio moderato nella bozza di monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute. Si tratta di Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 6 lee due le province autonome classificate anella bozza di monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute. Si tratta di Abruzzo, Campania, Marche, Veneto, ...

Advertising

fanpage : I primi dati emersi dal monitoraggio settimanale dell'Iss, l'Istituto Superiore di Sanità, indicano un aumento, anc… - io_surf : Variante Delta,l’Iss:“Incidenza sale al 22,7%Presente in 16regioni, al70,8% in Friuli”Brusaferro:“Crescita attesa,… - infoitsalute : Iss, la variante Delta sale al 22,7% in Italia. Oggi 794 casi e 28 morti - - MauroCapozza : RT @erretti42: Variante Delta, l'Iss: 'Incidenza sale al 22,7%. Presente in 16 regioni, al 70,8% in Friuli'. Brusaferro: 'Crescita attesa,… - LoredanaDiMaio3 : RT @dukana2: #VarianteDelta, l'Iss: 'Incidenza sale al 22,7%. Presente in 16 regioni, al 70,8% in #Friuli'. Brusaferro ?? #TornateLiberi co… -