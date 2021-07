Il bugiardino e la verifica dei fatti

(Di venerdì 9 luglio 2021) Su alcuni dei soliti canali Telegram sta circolando un video dove vediamo una signora col camice, che viene presentata da SocialTv come “medico farmacista”, aprire una confezione di vaccino Johnson & Johnson e mostrare quello che lei sostiene essere il. Il video da SocialTv viene diffuso con queste parole, l’8 luglio 2021: Domanda: voi l’avete mai visto il foglietto illustrativo che viene insieme al vaccino della Johnson&Johnson? Eccolo qui, ce lo fa vedere un medico farmacista Il video diffuso da SocialTv e altri gruppi Telegram di disinformazione in questi giorni, in realtà, risale ai primi di maggio 2021. La farmacista (se lo è davvero) non è altro ...

