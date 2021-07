Giustizia | riforma sofferta Draghi | «Ora serve lealtà» In cdm l?intesa sulla prescrizione

Advertising

fattoquotidiano : RIFORMA DELLA GIUSTIZIA 'È in corso una truffa politica e mediatica'. L'intervento di @petergomezblog [VIDEO]… - fattoquotidiano : Riforma della (in) giustizia di Cartabia: l'M5S si impunta, Draghi e Guardasigilli aprono sulla corruzione - petergomezblog : Draghi e Cartabia accelerano sulla riforma della giustizia penale. M5s contro la nuova prescrizione che fa “morire”… - phildancefc : @erretti42 Perché ti risulta che nel programma 5S ci fossero migliaia di sbarchi di gente che poi farà danni ? Ti r… - Marotta14Mauro : RT @sologiuma: @DaniloToninelli Che grande conquista.. Non fatevi fregare sulla riforma della giustizia.. Pugno di ferro.. -

Marta Cartabia rottama Alfondo Bonafede e la suadella prescrizione facendo così cadere, con grave scorno di Giuseppe Conte, uno dei pilastri ... La ministra dellaha lavorato di fino e ...Il dialogo con Roma è aperto: ladellarientra a pieno titolo tra le raccomandazioni che Bruxelles ha rivolto all'Italia ed è un asse portante del Pnrr, 'dove ci sono alcune riforme ...L'accordo trovato in extremis sulla giustizia, quello per cui si è speso lo stesso presidente ... In queste condizioni, quando il 23 luglio la riforma arriverà in aula, nessuno è ancora in grado di ...L’Italia è ultima in classifica nell’Ue per i tempi della giustizia civile, in particolare per l’ultimo grado di giudizio. A evidenziarlo è l’ultimo rapporto dellaCommis ...