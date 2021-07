Europei, telecronaca Rai di Inghilterra - Italia a Pizzul o Repice: tifosi divisi sui social (Di venerdì 9 luglio 2021) Pizzul o Repice , l'Italia sui social si divide nel designare il telecronista della finale Inghilterra - Italia, sostituto di Alberto Rimedio , positivo al Covid. Vip e tifosi nel partito di Bruno ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021), l'suisi divide nel designare il telecronista della finale, sostituto di Alberto Rimedio , positivo al Covid. Vip enel partito di Bruno ...

Advertising

FraLauricella : RT @fanpage: Bruno Pizzul farà la telecronaca della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Ma non sarà in TV né sulla Rai. https://… - tempoweb : Rimedio positivo al Covid, scatta la campagna #voglioPizzul. Ma il telecronista gela tutti #euro2020 #rai #rimedio… - grecale66 : RT @fanpage: Bruno Pizzul farà la telecronaca della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Ma non sarà in TV né sulla Rai. https://… - LoZozzone : RT @Defcon1979: A me che fa cagare il calcio l'unica cosa che sta rendendo sopportabili queste partite degli europei è la telecronaca della… - fanpage : Bruno Pizzul farà la telecronaca della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. Ma non sarà in TV né sulla Ra… -