Europei 2021, Mick Jagger viola la quarantena per andare allo stadio a vedere l’Inghilterra: “Rischia 10mila sterline di multa” (Di venerdì 9 luglio 2021) Mick Jagger ha violato la quarantena per andare allo stadio di Wembley e assistere alla semifinale dell’Europeo Inghilterra-Danimarca. Lo riporta il Daily Mail con tanto di scritta a caratteri cubitali “esclusivo”. E subito ne sta nascendo un caso, anche e soprattutto alla luce dell’aumento dei casi di Covid in Gran Bretagna. Di fatto, il cantante dei Rolling Stones, rientrato dalla Francia, aveva l’obbligo di quarantena per ben dieci giorni. Dopo sole 24 ore, invece, era già allo stadio insieme ad altre 60mila persone. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021)hato laperdi Wembley e assistere alla semifinale dell’Europeo Inghilterra-Danimarca. Lo riporta il Daily Mail con tanto di scritta a caratteri cubitali “esclusivo”. E subito ne sta nascendo un caso, anche e soprattutto alla luce dell’aumento dei casi di Covid in Gran Bretagna. Di fatto, il cantante dei Rolling Stones, rientrato dalla Francia, aveva l’obbligo diper ben dieci giorni. Dopo sole 24 ore, invece, era giàinsieme ad altre 60mila persone. ...

