Dalla Francia: PSG, Navas indispettito dall’arrivo di Donnarumma (Di venerdì 9 luglio 2021) Ancora non è ufficiale, ma è praticamente certo che Gigio Donnarumma vestirà la maglia del Paris Saint-Germain. In casa parigina, però, c’è qualcuno che non ha preso bene questa notizia. Si tratta di Keylor Navas, che secondo l’Equipe si sarebbe infuriato nell’apprendere che non sarà più il titolare tra i pali. I colleghi transalpini riferiscono anche che l’estremo difensore costaricano potrebbe decidere ci cambiare aria. Foto: Twitter Keylor Navas L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Ancora non è ufficiale, ma è praticamente certo che Gigiovestirà la maglia del Paris Saint-Germain. In casa parigina, però, c’è qualcuno che non ha preso bene questa notizia. Si tratta di Keylor, che secondo l’Equipe si sarebbe infuriato nell’apprendere che non sarà più il titolare tra i pali. I colleghi transalpini riferiscono anche che l’estremo difensore costaricano potrebbe decidere ci cambiare aria. Foto: Twitter KeylorL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Quirinale : #Visita di Stato in #Francia ????, il Presidente #Mattarella è stato ricevuto dalla Direttrice Generale dell’#UNESCO… - DSantanche : 'Mila 18 anni, attivista Lgbt, vive sotto scorta. Saman, 18 anni, brutalmente uccisa dalla sua famiglia perché vole… - OptaPaolo : 0 - L'Italia non ha effettuato alcun tiro in porta in un primo tempo nella fase a eliminazione diretta tra Europei… - Annamar35486740 : RT @colmarn: Pare che i Pirenei riescano a fermare il vairus ma solo se si viaggia dalla Spagna verso la Francia. - Mylair3 : @Venezia1600 @comunevenezia @veneziaunica @LuigiBrugnaro @cultve @CMVenezia @visitmuve_it @Casa_Goldoni… -