Cus Ancona C5 | sarà Michele Ristè il vice di mister Battistini nel prossimo campionato

(Di venerdì 9 luglio 2021) Lo scorso anno ad un certo punto si è ritrovato a guidare la squadra che ha poi conquistato la serie A2 ma orasi dice pronto a fare un passo indietro per tornare a ricoprire il ruolo di ...

...ritrovato a guidare la squadra che ha poi conquistato la serie A2 ma ora Michele Ristè si dice pronto a fare un passo indietro per tornare a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda del... settore nel quale d'altronde è attiva con sponsorizzazioni importanti: ilcalcio a 5 e Accademia volley. Per crescere ancora di più nel mercato internazionale NetoIP guarda al ...2' di lettura Ancona 09/07/2021 - Lo scorso anno ad un certo punto si è ritrovato a guidare la squadra che ha poi conquistato la serie A2 ma ora Michele Ristè si dice pronto a fare un passo indietro p ...CALCIO A 5 - Lo scorso anno si è trovato primo allenatore, ora ha fatto un passo indietro Lo scorso anno ad un certo punto si è ritrovato a guidare la squadra che ha poi conquistato ...