Covid, Moratti: in Lombardia la variante Delta è al 45%

È confermato che nell'88% dei casi i contagiati sono pazienti non vaccinati, media che crolla al 6% tra coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale.

