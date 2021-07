Covid: in Lombardia a luglio variante Delta in 45% casi (2) (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - "Questi dati - rimarca la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - confermano la validità e l'importanza della vaccinazione che proprio oggi vede toccare in Lombardia 10 milioni di somministrazioni. La guerra però non è ancora vinta e mi appello nuovamente a tutti gli indecisi affinchè procedano con fiducia ad aderire alla campagna. Mi riferisco in particolare ai giovani, e alle loro famiglie, per i quali saranno a disposizione 500mila slot speciali dal 23 agosto, prenotabili da subito". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) (Adnkronos) - "Questi dati - rimarca la vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione, Letizia Moratti - confermano la validità e l'importanza della vaccinazione che proprio oggi vede toccare in10 milioni di somministrazioni. La guerra però non è ancora vinta e mi appello nuovamente a tutti gli indecisi affinchè procedano con fiducia ad aderire alla campagna. Mi riferisco in particolare ai giovani, e alle loro famiglie, per i quali saranno a disposizione 500mila slot speciali dal 23 agosto, prenotabili da subito".

