Atletica, Jacobs da sballo a Montecarlo: l'azzurro corre i 100 metri in 9.99 e chiude terzo (Di venerdì 9 luglio 2021) Uno strepitoso Marcell Jacobs ha dato spettacolo nel meeting della Diamond League di scena a Montecarlo. Presso lo stadio Louis III, l'azzurro ha infatti corso i 100 metri (+0.3 di vento) in 9.99 chiudendo al terzo posto. Prova notevole da parte di Jacobs, capace di mettersi alle spalle il bronzo mondiale De Grasse (10.00) e il leader 2021 Bromell (10.01). Meglio di lui solamente Baker (9.91) e Simbine (9.98). Ottimi segnali anche in ottica Tokyo 2020, dove Marcell proverà a giocarsi le sue carte. SportFace.

