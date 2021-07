Alla scoperta delle dimore di campagna

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 luglio 2021) Solo qualche giorno fa, quando ancora eravamo costretti in casa a causa della normativa anti Covid, sognavamo giornate all'aria aperta, passeggiate e momenti di relax che potessero riscattarci da un anno di pandemia. Adesso il sogno può trasformarsi in realtà e finalmente potremo concederci quanto per troppo tempo ci è stato negato. La Toscana è celebre non solo per le sue città d'arte ma anche per la splendidacostellata di casolari. Un tempo case padronali, fattorie, mulini adibiti ad uso esclusivamente agricolo e oggi buen retiro per lasciarsi alle spalle la frenesia e il caoscittà e godere dei benefici che solo la natura ...