Alessandro Di Battista | L' ultima settimana è stato un bagno di sangue per il Movimento

(Di venerdì 9 luglio 2021) “Il fallimento dell’ala governista del M5S è un dato di fatto e solo chi è ‘interessato’ al governo o chi ormai ha la carta intestata ministeriale davanti agli occhi non riesce ad ammetterlo. Negano l’innegabile, difendono l’indifendibile inimicandosi ogni giorno migliaia di iscritti che, ingenuamente, cinque mesi fa, credettero alla barzelletta del ‘controlliamo dall’internò. Mai vista una débâcle tale nella storia repubblicana”. E’ il j’accuse verso il suo exdiDi, che torna a puntare il dito contro la svolta governista del M5S su TPI. Che aggiunge: “Non è vero che Draghi è grillino, sono certi grillini ad ...

Diretta Facebook, giovedì 8 luglio ore 21:00. ERGASTOLO OSTATIVO, CHI E PERCHÈ MIRA A DISTRUGGERE IL METODO FALCONE

Quelle di chi è sensibile alle voci contro il governo che soffiano da fuori, a partire da quella lontana diDi, che già mandava messaggi contro il 'governo dei migliori' che vuole ...A soffiare sul fuocoDi, che intercettati i malumori avrebbe invitato tutti ad "uscire da questo governo". In serata questi avrebbe spedito dalla Bolivia una cartolina in cui ...E’ il j’accuse verso il suo ex movimento di Alessandro Di Battista, che torna a puntare il dito contro la svolta governista del M5S su TPI.Il Movimento 5 Stelle nel Governo Draghi “non tocca palla”, ha ingoiato l'addio al Cashback e adesso anche la riforma della Giustizia: perché i pentastellati restano ancora nella maggioranza?