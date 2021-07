Albano, Romina Power prima affitta un trullo a Cellino ma poi … (Di venerdì 9 luglio 2021) Albano e Romina Power non sono più una coppia da tantissimi anni ma la loro storia d’amore continua a far sognare intere generazioni. Quando si pensa a loro due non scorrono nella mente le immagini di oggi ma quelle degli anni 70 quando giovani, felici e con i quattro figli al seguito, giravano l’Italia per lavoro e per vacanza e sembrava che quella vita li appagasse completamente. Poi hanno vissuto tragedie e dolori molto forti e dopo anni di lontananza e di guerre si sono ritrovati ma non come coppia nella vita ma solo come coppia nel lavoro e pare che si accontentino di questo visto che altro è ormai lontano e non più recuperabile. E se ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 9 luglio 2021)non sono più una coppia da tantissimi anni ma la loro storia d’amore continua a far sognare intere generazioni. Quando si pensa a loro due non scorrono nella mente le immagini di oggi ma quelle degli anni 70 quando giovani, felici e con i quattro figli al seguito, giravano l’Italia per lavoro e per vacanza e sembrava che quella vita li appagasse completamente. Poi hanno vissuto tragedie e dolori molto forti e dopo anni di lontananza e di guerre si sono ritrovati ma non come coppia nella vita ma solo come coppia nel lavoro e pare che si accontentino di questo visto che altro è ormai lontano e non più recuperabile. E se ...

Advertising

infoitcultura : Raffaella Carrà, quella volta in tv con Albano e Romina - infoitcultura : Perché Romina Power ha lasciato la tenuta di Albano: “Clima pesante”, il retroscena - noemiioriooo : AH RAGA BUONANOTTE, FANDOM DI ALBANO E ROMINA ASPETTATEMI STO ARRIVANDO ??????? - lachiamavanoLia : @darthIoki Non dimentichiamo che loro avranno anche i Beatles e i Queen, ma noi abbiamo Albano e Romina - cuvness : raga non vi vedo così perplessi ad esempio su Albano e Romina che spopolano in Russia -