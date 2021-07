Adani e le sue frecciate nel post di addio a Sky Sport (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è tanta commozione, più di una frecciatina e tutta la filosofia calcistica di Daniele Adani nel post con il quale l’ormai ex commentatore di Sky ha fornito alcuni chiarimenti sul suo addio alle telecronache per l’emittente satellitare. Durante i supplementari di Inghilterra-Danimarca aveva annunciato al pubblico e al suo inseparabile compagno di microfono, Riccardo Trevisani, che quella sarebbe stata la loro ultima volta in tandem. Fredda la reazione del giornalista, che ha fatto seguire un lungo silenzio, a lasciar intendere che non sapesse nulla fino a quel momento. “Mandato via con una telefonata” Su Twitter, l’opinionista più ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) C’è tanta commozione, più di una frecciatina e tutta la filosofia calcistica di Danielenelcon il quale l’ormai ex commentatore di Sky ha fornito alcuni chiarimenti sul suoalle telecronache per l’emittente satellitare. Durante i supplementari di Inghilterra-Danimarca aveva annunciato al pubblico e al suo inseparabile compagno di microfono, Riccardo Trevisani, che quella sarebbe stata la loro ultima volta in tandem. Fredda la reazione del giornalista, che ha fatto seguire un lungo silenzio, a lasciar intendere che non sapesse nulla fino a quel momento. “Mandato via con una telefonata” Su Twitter, l’opinionista più ...

CTaliercio : Non mancheranno a nessuno le sue telecronache urlate e volgari.. bye bye #Adani - Giusepp00699032 : @MatteDj23 @FedericoFerri No caro..chiedi ad Adani cosa diceva di Caressa e di sky nelle sue dirette twitch!! Sparl… - AncelottiIl : Adani ha peccato di hybris. Ha pensato di poter fare e dire ciò che voleva dove voleva, ritenendo sé stesso al di s… - cristinho15 : schifo per i tifosi juventini che godono per il licenziamento di #Adani. può stare simpatico o meno ma non ha mai… - jvcntrx : @mino_7th Se prendi singolarmente le trasmissioni, Adani è l’unico che parla alla bobo TV…comunque non si strappa i… -