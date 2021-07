Wanda Nara in bikini a Capri, Lato B e micro slip in primo piano: "panorama" vietato ai minori | Foto (Di giovedì 8 luglio 2021) La vacanza a Capri di Wanda Nara fa aumentare la temperatura. Assai. E Mauro Icardi potrebbe essere gelosissimo degli ultimi scatti sui social, a tratti proibiti Prima la partenza in treno da Milano poi il geLato. E poi l'arrivo a Capri, le passeggiate, le visite ai mercatini e la cena al ristorante: ai followers non manca nulla perché la sua vacanza è documentata, minuto dopo minuto, su Instagram (dove, tra l'altro, riceve migliaia di like e commenti). Ma sono le curve mozzafiato e quel bikini giallo a rubare la scena. La Nara ha un fisico perfetto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) La vacanza adifa aumentare la temperatura. Assai. E Mauro Icardi potrebbe essere gelosissimo degli ultimi scatti sui social, a tratti proibiti Prima la partenza in treno da Milano poi il ge. E poi l'arrivo a, le passeggiate, le visite ai mercatini e la cena al ristorante: ai followers non manca nulla perché la sua vacanza è documentata, minuto dopo minuto, su Instagram (dove, tra l'altro, riceve migliaia di like e commenti). Ma sono le curve mozzafiato e quelgiallo a rubare la scena. Laha un fisico perfetto, ...

Soulblavk0 : RT @Rickae_22: Comunque mi prende malissimo a pensare che il normal t non conosce la telenovelas di Zaniolo, ma soprattutto quella di Mauro… - Rickae_22 : Comunque mi prende malissimo a pensare che il normal t non conosce la telenovelas di Zaniolo, ma soprattutto quella… - zazoomblog : Wanda Nara in barca si gira e infiamma: che panorama! - #Wanda #barca #infiamma: #panorama! - MediasetTgcom24 : Wanda Nara in bikini a Capri, il panorama è mozzafiato #WandaNara - soufuracoes : RT @CorriereUmbria: Wanda Nara e Dayane Mello, vacanza a Capri: le foto su Instagram #DayaneMello #WandaNara #Instagram #Capri https://t.c… -