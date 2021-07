Sorteggio Conference League 2021 2022 | primo turno preliminare | date | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 luglio 2021) Larappresenta una nuova competizione Uefa, istituita per dar spazio a una moltitudine maggiore di realtà europee non qualificate agli altri due tornei continentali per club, Europae Champions. Ildelha offerto la possibilità agli appassionati di scoprire i match che prevedranno l’impiego di ambiziosi club europei, con sfide che andranno in scena dall’8 al 15 luglio e dal 22 al 29 dello stesso mese. Di seguito i gruppi aggiornati gradualmente dopo illive dell’Uefa....