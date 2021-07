Sono 18 i nuovi contagi registrati in FVG giovedì 8 luglio (Di giovedì 8 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.259 tamponi molecolari Sono stati rilevati 18 nuovi contagi – la maggior parte dei quali migranti, 11 in provincia di Trieste e 1 in provincia di Udine – con una percentuale di positività dello 0,55%. Sono inoltre 753 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,13%). Il 62% dei nuovi contagi riguarda persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 5. I decessi complessivamente ... Leggi su udine20 (Di giovedì 8 luglio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.259 tamponi molecolaristati rilevati 18– la maggior parte dei quali migranti, 11 in provincia di Trieste e 1 in provincia di Udine – con una percentuale di positività dello 0,55%.inoltre 753 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali è stato rilevato 1 caso (0,13%). Il 62% deiriguarda persone la cui età è inferiore ai 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 5. I decessi complessivamente ...

Advertising

franzrusso : L'#Innovazione e Sostenibilità sono ormai due sinonimi. Da qui inizia quel grande processo di ripartenza che vede a… - ilpost : Negli ultimi sette giorni in #Spagna i nuovi casi positivi ogni 100mila abitanti sono stati 171, circa il triplo ri… - fattoquotidiano : Petrolio e benzina non si fermano, nuovi rincari sui mercati e ai distributori. Analisti: “Rialzi non sono finiti” - Tiziana841 : RT @ariidaje: E oggi escono i nuovi costumi E il 18 ce sta il compleanno di Leo e non sono pronta al post di pier E il 23 stanno insieme a… - SimplasticSrl : Rinnovati i vertici di Gomma e Plastica Marco Do, Marco Bergaglio e Livio Beghini sono i nuovi presidenti della Fed… -