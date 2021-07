Nel M5s si continua a lavorare ad una mediazione tra Conte e Grillo (Di giovedì 8 luglio 2021) La negoziazione ora si concentra su chi deve dettare la linea politica e su un altro argomento chiave: la sfiducia. Chi e come, tra garante e capo politico, può sfiduciare l'altro lungo il percorso ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 luglio 2021) La negoziazione ora si concentra su chi deve dettare la linea politica e su un altro argomento chiave: la sfiducia. Chi e come, tra garante e capo politico, può sfiduciare l'altro lungo il percorso ...

Advertising

GianlucaVasto : Alle 16.30 in 'Arabia Saudita' si vota il calendario d'aula! Noi cittadini eletti nel M5S sappiamo cosa fare. Augur… - meb : Le scelte del presidente Draghi, il #recoveryfund e la crisi nel M5S ci rendono orgogliosi della scelta fatta a gen… - petergomezblog : Crimi rompe con Grillo: “Il voto non si può fare su Rousseau, rifletto se restare nel M5s”. Appendino: “Amareggiata… - infoitinterno : Conte - Grillo trattano, tregua nel M5S: «siamo all’ultimo miglio» - AFAntoAnt : RT @DeLuciaDanila: I senatori del @M5S_Senato chiedono a @dariofrance di intervenire affinché non si possano vendere 7 quadri di un affresc… -