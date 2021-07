Monza | chiusi due colpi | Valoti e Mazzitelli

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ilha chiuso dueimportanti per il centrocampo, si tratta soltanto di annunciarli. Stiamo parlando di Mattia, prelevato dalla Spal, e di Luca, rientrato al Sassuolo dopo il prestito di Pisa. La sua prossima destinazione sarà il, proprio negli ultimi minutiha salutato e ringraziato via social i tifosi nerazzurri. In uscita sta per essere perfezionato il trasferimento di D’Errico, passato al Bari. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

21.56 - Adriano Galliani: ' Frattesi vuole giocare in serie A, ma ilaveva raggiunto l'... 1 LUGLIO 21.00 -due acquisti per la futura Under 15: arrivano Longano (2007) e Amendola (2007) .