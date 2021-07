Lite a colpi di taglierino ad Ariano Irpino, ferito 13enne (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Un nuovo grave episodio di violenza colpisce la comunità di Ariano Irpino. Una Lite tra tredicenni, probabilmente frutto di un’antipatia in comune, è sfociata in violenza. Uno di due ha deciso di andare oltre tirando fuori il taglierino, inveendo contro il compagno che nel gesto istintivo di pararsi con la mano è rimasto ferito. Il ragazzino è stato medicato con diversi punti di sutura e refertato presso l’Ospedale Frangipane, dopodiché i genitori hanno sporto denuncia al locale commissariato. Il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Un nuovo grave episodio di violenzasce la comunità di. Unatra tredicenni, probabilmente frutto di un’antipatia in comune, è sfociata in violenza. Uno di due ha deciso di andare oltre tirando fuori il, inveendo contro il compagno che nel gesto istintivo di pararsi con la mano è rimasto. Il ragazzino è stato medicato con diversi punti di sutura e refertato presso l’Ospedale Frangipane, dopodiché i genitori hanno sporto denuncia al locale commissariato. Il ...

