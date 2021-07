LA SQUADRA DI DAZN | GIORGIA ROSSI | MASSIMO AMBROSINI | PIERLUIGI PARDO E TANTE CONFERME

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 8 luglio 2021)ha presentato ladi telecronisti, opinionisti e inviati tra volti confermati e nuovi arrivi. Una stagione imporperché segnerà il debutto della Serie A nella sua interezza in streaming. Nel dettaglio, 7 partite in esclusiva e 3 partite in co-esclusiva con Sky. Una prova impore tanti occhi puntati addosso per il colosso dello streaming. Non solo Serie A perchéavrà tutta la Serie B e l’Europa League, la Champions League femminile, il meglio della Conference League, Liga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC ...