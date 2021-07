(Di giovedì 8 luglio 2021) Parte la campagna di crowfunding per il nuovoU2, un interessantetriploche dovrebbe offrire una elevata qualità d’immagine unita ad una estrema facilità d’uso Dopo il successo di precedenti campagne di crowfunding,si appresta a cominciarne una nuova con protagonistaU2. Si tratta di un, una tecnologia che si sta velocemente espandendo riscuotendo un buon successo grazie all’ottima qualità che si riesce ad ottenere. ...

Advertising

tuttoteKit : #JMGO U2: proiettore 4K LASER a tiro ultracorto #tuttotek - HDblog : RT @HDblog: JMGO U2: proiettore Ultra HD a tiro ultra-corto con triplo Laser - HDblog : JMGO U2: proiettore Ultra HD a tiro ultra-corto con triplo Laser -

Ultime Notizie dalla rete : JMGO proiettore

HDblog

ha annunciato l'imminente avvio di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter avente per oggetto ilU2 . Questo modello è caratterizzato da un' ottica a tiro ultra - corto , una ...ha annunciato l'imminente avvio di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter avente per oggetto ilU2 . Questo modello è caratterizzato da un' ottica a tiro ultra - corto , una ...JMGO ha annunciato l'imminente avvio di una campagna di raccolta fondi su Kickstarter avente per oggetto il proiettore U2. Questo modello è caratterizzato da un' ottica a tiro ultra-corto, una tipolog ...