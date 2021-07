Giustizia, Conte spara sulla riforma. L'ex premier vuole mollare Draghi? (Di venerdì 9 luglio 2021) Malessere. E' questa la parola da utilizzare per spiegare lo stato d'animo dell'ala non governativa del Movimento 5 Stelle all'indomani del via libera del Movimento 5 Stelle della riforma Cartabia sulla Giustizia. Il primo a uscire allo scoperto è stato l'ex ministro Alfonso Bonafede, durissimo: "Purtroppo, ieri il M5s è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 9 luglio 2021) Malessere. E' questa la parola da utilizzare per spiegare lo stato d'animo dell'ala non governativa del Movimento 5 Stelle all'indomani del via libera del Movimento 5 Stelle dellaCartabia. Il primo a uscire allo scoperto è stato l'ex ministro Alfonso Bonafede, durissimo: "Purtroppo, ieri il M5s è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche... Segui su affaritaliani.it

davidefaraone : Conte dice che non canta vittoria sulla riforma della prescrizione, “torna un’anomalia italiana”. Credo che le unic… - borghi_claudio : Com'era quella 'non ha qualità umane, politiche, manageriali...' - marcodimaio : #Conte non sorride e #Bonafede non è soddisfatto della riforma della giustizia penale firmata #Cartabia: è la confe… - mariellaM5S : RT @DinoGiarrusso: Per esser chiari: qualunque passo indietro sulla #Giustizia è un tradimento ai valori del Movimento #Cinquestelle senza… - capricorne_o : Conte critica la riforma della giustizia: «Questa soluzione non trova il mio consenso» @corriere -