**Giustizia: Cdm sospeso, Fi chiede di approfondire testo** (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è stato temporaneamente sospeso. La richiesta è stata avanzata da Forza Italia, che ha chiesto tempo per approfondire le modifiche apportate al testo -dopo il pressing M5S- sulla riforma del processo penale targata Cartabia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è stato temporaneamente. La richiesta è stata avanzata da Forza Italia, che ha chiesto tempo perle modifiche apportate al testo -dopo il pressing M5S- sulla riforma del processo penale targata Cartabia.

Advertising

fattoquotidiano : Giustizia, in ritardo il Cdm sulla riforma penale. In corso una riunione dei ministri Cinque stelle: si va verso l’… - fattoquotidiano : RIFORMA GIUSTIZIA, il Cdm previsto alle 17 non è ancora iniziato. Draghi e la ministra Cartabia riuniti coi 5 stell… - fattoquotidiano : È iniziato con due ore di ritardo il Cdm sulla riforma penale [TUTTI GLI AGGIORNAMENTI] #cartabia #prescrizione - OvileItalia : RT @tranellio: #RESTAURAZIONE Giustizia: la rivolta dei 5S contro il nuovo Salvaladri OGGI NEL CDM - divorex82 : RT @fattoquotidiano: È iniziato con due ore di ritardo il Cdm sulla riforma penale [TUTTI GLI AGGIORNAMENTI] #cartabia #prescrizione https… -