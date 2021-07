Giovani Armatori | d’Amico presenta il programma | Le priorità? Sicurezza | ambiente e formazione

(Di giovedì 8 luglio 2021) “Siamoe abbiamo tanto da imparare dall’esperienza dei nostri padri e dei nostri colleghi in azienda ma vogliamo e possiamo portare il nostro contributo di idee nell’ambito della Confederazione Italiana”. Ad affermarlo è Salvatore, presidente del Gruppo, aprendo i lavori dell’assemblea di oggi. “Penso che prendere parte all’attività associativa – ha continuato – sia di fondamentale importanza per completare la nostra, per imparare a conoscere più da vicino problematiche diverse, a collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni ...

TORREDAMARE : SALVATORE d’AMICO ILLUSTRA IL SUO PROGRAMMA ALL’ASSEMBLEA DEL GRUPPO GIOVANI ARMATORI -

Il Denaro

"Siamo giovani e abbiamo tanto da imparare dall'esperienza dei nostri padri e dei nostri colleghi in azienda ma vogliamo e possiamo portare il nostro contributo di idee nell'ambito della Confederazion ...(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – "Siamo giovani e abbiamo tanto da imparare dall'esperienza dei nostri padri e dei nostri colleghi in azienda ma vogliamo e possiamo portare il nostro contributo di idee nell ...