Covid, in Italia 6.135 curati con monoclonali (Di giovedì 8 luglio 2021) In Italia finora sono stati 6.135 i pazienti Covid trattati con anticorpi monoclonali, e inseriti nell’apposito registro di monitoraggio realizzato dall’Agenzia Italiana del farmaco (Aifa). Dal 10 marzo, quando questi medicinali sono stati autorizzati in via emergenziale in Italia per persone particolarmente fragili con infezione recente da Sars-CoV-2 e senza sintomi gravi, al primo luglio, data dell’ultimo aggiornamento Aifa, sono state 195 le strutture di 21 Regioni o Province autonome che hanno prescritto queste terapie. Trattamenti il cui utilizzo fa registrare un trend in calo: nella settimana dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 luglio 2021) Infinora sono stati 6.135 i pazientitrattati con anticorpi, e inseriti nell’apposito registro di monitoraggio realizzato dall’Agenziana del farmaco (Aifa). Dal 10 marzo, quando questi medicinali sono stati autorizzati in via emergenziale inper persone particolarmente fragili con infezione recente da Sars-CoV-2 e senza sintomi gravi, al primo luglio, data dell’ultimo aggiornamento Aifa, sono state 195 le strutture di 21 Regioni o Province autonome che hanno prescritto queste terapie. Trattamenti il cui utilizzo fa registrare un trend in calo: nella settimana dal ...

