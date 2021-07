Covid, i nuovi casi tornano sopra quota 1.000 dopo due settimane. I DATI (Di giovedì 8 luglio 2021) Il bollettino giornaliero del ministero della Salute registra 1.010 nuovi contagi: l’ultima volta sopra il migliaio era stata il 19 giugno (1.197). I tamponi giornalieri sono 177.977, con lo 0,6% di positivi. Le vittime registrate in 24 ore sono 14. Prosegue il calo delle terapie intensive e dei ricoveri nei reparti ordinari Leggi su tg24.sky (Di giovedì 8 luglio 2021) Il bollettino giornaliero del ministero della Salute registra 1.010contagi: l’ultima voltail migliaio era stata il 19 giugno (1.197). I tamponi giornalieri sono 177.977, con lo 0,6% di positivi. Le vittime registrate in 24 ore sono 14. Prosegue il calo delle terapie intensive e dei ricoveri nei reparti ordinari

