Carnevali conferma su Locatelli: "Con la Juventus ci vedremo la prossima settimana" (Di giovedì 8 luglio 2021) Manuel Locatelli e la Juve è solo una questione di tempo, malgrado le altre offerte (soprattutto quelle di Arsenal e Borussia Dortmund) arrivate negli ultimi giorni. Ma, come più volte anticipato, la priorità del centrocampista è la Juve. Nel corso della presentazione di Dionisi nuovo allenatore del Sassuolo, l'amministratore delegato Carnevali ha aggiunto: "Con la Juve ci siamo incontrati e ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana". Ora precedenza alla finale degli Europei. FOTO: Twitter Locatelli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

