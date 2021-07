(Di giovedì 8 luglio 2021) Due settimane dopo il primo spettacolaredi Oulton Park conclusosi con la tripletta di Jason O'Halloran in sella alla Yamaha R1 del team McAms, il British Superbike torna in pista per la seconda ...

Advertising

motosprint : #BSB: tutto pronto per il round scozzese di #Knockhill - Collifra61 : @manueladifiglia Ho sbirciato un po questo tuo nuovo sito (mi piace visionare e guardare tutto ciò che è nuovo e no… -

Ultime Notizie dalla rete : BSB tutto

Motosprint.it

Due settimane dopo il primo spettacolare round di Oulton Park conclusosi con la tripletta di Jason O'Halloran in sella alla Yamaha R1 del team McAms, il British Superbike torna in pista per la seconda ...... il sabato sera è venuto da noi e ci ha detto: 'Avete fatto? Domani ci penso io'. E ha vinto, ...semplicemente perché mal sopportava Neil Hodgson che era stato suo compagno di squadra nel. I ...La serie britannica torna in pista questo fine settimana per la seconda tappa tappa stagionale. O'Halloran guida la classifica a punteggio pieno, ma la concorrenza sarà più agguerrita che mai ...Nelle celebrazioni del BSB 25 si arriva alla stagione 2003 del British Superbike con Shane Byrne al primo titolo in carriera con Monstermob Ducati.